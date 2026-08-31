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За рулем

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Почему перед осенью нужно обязательно вымыть машину — дело не только в грязи

Почему перед осенью нужно обязательно вымыть машину — дело не только в грязи

Осень – время, когда даже привычные вещи за рулем становятся опаснее. Поэтому подготовку автомобиля к новому сезону не стоит откладывать в долгий ящик.

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