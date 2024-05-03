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Сван, Карлссон, Сундлинг, Халварссон, Бурман и Ангер вошли в состав сборной Швеции на сезон-2024/25

Сборная Швеции-2024/25 Женщины Эбба Андерссон Майя Далквист Йоханна Хагстрем Моа Илар Фрида Карлссон Эмма Рибом Йонна Сундлинг Линн Сван Мужчины Эдвин Ангер Йенс Бурман Эмиль Даниэльссон Калле Халварссон Юхан Хагстрем Вильям Поромаа Оскар Свенссон.

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