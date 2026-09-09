В Москве и области 9 сентября ожидаются теплый день и холодная ночь

В среду в столичном регионе будет по-летнему тепло и солнечно, почти без ветра. Дождей не ожидается. Тем не менее, ночь будет по-осеннему прохладной, заметно контрастируя с дневными температурами.
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