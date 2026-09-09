Минобороны: ВС РФ поразили логистические центры ВСУ в Николаеве

ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам в Николаеве, использовавшихся в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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