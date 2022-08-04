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«Яндекс.Маркет» начал продавать товары от поставщиков IKEA

«Яндекс.Маркет» начал продавать товары от поставщиков IKEA

Поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль, предметы домашнего обихода на «Яндекс.Маркет». Пользователи маркетплейса могут найти на сайте или в приложении товары, похожие по дизайну на те, что продавались в IKEA, но с другими названиями.

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