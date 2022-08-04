«Яндекс.Маркет» начал продавать товары от поставщиков IKEA

Поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль, предметы домашнего обихода на «Яндекс.Маркет». Пользователи маркетплейса могут найти на сайте или в приложении товары, похожие по дизайну на те, что продавались в IKEA, но с другими названиями.