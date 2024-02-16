В Северной Осетии полицейские и общественники провели Урок мужества в Камбилеевской девятилетней школе

Урок Мужества с учащимися 7 и 8 классов Камбилеевской основной образовательной школы провели сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и члены Совета ветеранов ОМВД России по Пригородному району В своём выступлении руководитель ветеранской организации райотдела майор полиции в отставке Зарина Хугаева рассказала ребятам о подвиге Героя Советского Союза Петра Барбашова.
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