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Татар-информ

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Егор Соколов о встречи с экс-клубом: «Я такое не уважаю»

Егор Соколов о встречи с экс-клубом: «Я такое не уважаю»

Фото: ak-bars.ru Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов прокомментировал гостевое поражение от «Торпедо» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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