В Ростовской области из-за морозов объявлено чрезвычайное положение

На фоне морозов, охвативших большую часть территории России, в том числе и Ростовскую область, губернатор Василий Голубев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в муниципальных районах региона.
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