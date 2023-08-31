Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС

Он заявил, что в любом случае проект окупится, сколько бы средств ни было затраченоВременно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что начались проектные работы по восстановлению разрушенной Каховской гидроэлектростанции.
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