Daily Storm

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Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС

Он заявил, что в любом случае проект окупится, сколько бы средств ни было затраченоВременно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что начались проектные работы по восстановлению разрушенной Каховской гидроэлектростанции.

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