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На Украине мужчина попал в больницу после встречи с работниками военкомата

На Украине мужчина попал в больницу после встречи с работниками военкомата

Мужчину госпитализировали с сильными побоями после того, как его увели сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, военкомат на Украине) в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины.

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