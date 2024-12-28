Когда появятся обещанные русские самолёты? Сроки сорваны. Заминку объяснили анекдотом

АЖ

Александр Жигилий

Отмена советского Министерства планирования показала и доказала, что государственные заказы обязаны проходить через такое Министерство, которое будет планировать и координировать все цепочки госзаказов! А Министерство торговли( Мантуров) - это не специалисты по планированию, те функции торговли( купли и продажи) для госуларства- это их функция по обеспечению государства и объёма и приобретения чего то и объёмами сбыта госпродукции! А вот Министерство планирования необходимо , как воздух, потому что оно реально будет выстраивать и мощности производства, и логистику смежников, и графики планов производства продукции и отчёт перед государством по обязательствам ее выпуска! Во всем мире планирование государства существует! А почему в России нет?