Аналитик Шульгин: не стоит ждать укрепления рубля

Геополитическое напряжение между Россией и странами Запада продолжит дестабилизировать рынок валют. О перспективах этого процесса в интервью агентству «Прайм» рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
Геополитическое напряжение между Россией и странами Запада продолжит дестабилизировать рынок валют. О перспективах этого процесса в интервью агентству «Прайм» рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
Свежие комментарии