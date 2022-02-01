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Аналитик Шульгин: не стоит ждать укрепления рубля

Аналитик Шульгин: не стоит ждать укрепления рубля

Геополитическое напряжение между Россией и странами Запада продолжит дестабилизировать рынок валют. О перспективах этого процесса в интервью агентству «Прайм» рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

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