Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Всем губерам взять на заметку передовой опытЧиновница на Воло...
  • Владимир Негода
    да не ври уж , любезный , много - ли ваших полегло в давке , как вы выражаетесь, за жратвой ..... трепло бессовестное !Почему социализм ...
  • Elena Dmitrieva
    Нормальное. Думаю, этой зажравшейся мажорке здорово нос утерли. Иди в госпиталь утки выносить. И маму с собой возьми.Чиновница на Воло...

«Сколько можно лгать?»: средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей. Жители страны не верят

«Сколько можно лгать?»: средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей. Жители страны не верят

БлокнотРУ В отчётах — 91 тысяча, в кошельках — дыра. Россияне не узнают себя в статистике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина БогдановаШирочкина
ДА! Лгать НЕ НАДО!!
Ответить
2 час.
Геннадий Гудков
...поражаюсь!.. Вы как первый день замужем!..
Ответить
1 час.
Владимир Фердман
Раньше оценивали по лаптям и сапогам, затем по велосипедам и наручным часам  теперь эти же уровни - по машинам и смартфонам, только место жизненного уровня среди стран неизменно падает - 67 место из 80 стран - почти в конце
Ответить
1 час.
наверх