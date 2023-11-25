Crime In San Francisco Is So Bad, There's Now Actual Pirates In The Bay Authored by Allan Stein via The Epoch Times (emphasis ours), Former harbormaster of Oakland Brock De Lappe doesn't like to use the word "piracy" to describe waterborne crime on the Oakland/Alameda Estuary.
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