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Попова рассказала, когда ожидается рост заболеваемости ковидом в России

Весеннее увеличение числа пациентов с коронавирусом было незаметным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что рост заболеваемости ковидом в России может произойти осенью.

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