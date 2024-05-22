В Алтайском крае водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего Водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку в селе Солонешном Алтайского края и скрылся с места происшествия, сообщили в СК региона.
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