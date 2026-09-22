Появились кадры прыжка человека из окна горящего в Стерлитамаке ТЦ

Людям, оказавшимся в ловушке внутри горящего здания торгового центра в Стерлитамаке, пришлось выпрыгивать из окон — на помощь им пришли случайные прохожие, которые натянули внизу полотна, чтобы поймать падающих.
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