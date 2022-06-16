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Витамин Б12 (уколы): показания, дозировка, инструкция по применению

Дефицит в организме витамина B12 ведет к ряду различных заболеваний. Это весьма важный для функционирования всех систем компонент, снижающий восприимчивость к инфекции и повышающий выносливость, а вместе с тем умственную и физическую активность.

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