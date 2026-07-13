Американист Кошкин рассказал о последствиях смерти сенатора Грэма*

В США скоропостижно скончался один из самых влиятельных ястребов-республиканцев Линдси Грэм*. Он не успел поставить подпись под новым пакетом антироссийских мер, но эксперты считают, что законопроект примут и без него.
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