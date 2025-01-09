Intelsat заключила первую сделку по предоставлению многоорбитального широкополосного доступа на Аляске

8 января 2024 года геостационарный оператор Intelsat объявил о заключении первой корпоративной сделки по предоставлению многоорбитального широкополосного доступа с телекоммуникационной компанией после расширения партнёрства с OneWeb в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии