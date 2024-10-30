Харрис заявила, что ее президентство будет отличаться от президентства Байдена

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что если она одержит победу на предстоящих выборах, то ее президентство будет отличаться от президентства Джо Байдена.
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