62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

199 подписчиков

На трассе М-5 в Рязанском районе сбили электровелосипедиста

На трассе М-5 в Рязанском районе сбили электровелосипедиста

Авария случилась в четверг, 16 июля, на 203-м километре трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе. По предварительной информации, 37-летняя женщина, находящаяся за рулем автомобиля «Москвич 3», врезалась в электровелосипед, которым управлял 61-летний рязанец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии