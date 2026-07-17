На трассе М-5 в Рязанском районе сбили электровелосипедиста

Авария случилась в четверг, 16 июля, на 203-м километре трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе. По предварительной информации, 37-летняя женщина, находящаяся за рулем автомобиля «Москвич 3», врезалась в электровелосипед, которым управлял 61-летний рязанец.