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Ущерб от растраты продукции для Министерства обороны Российской Федерации не был возмещен еще на 1,3 миллиарда рублей

Ущерб от растраты продукции для Министерства обороны Российской Федерации не был возмещен еще на 1,3 миллиарда рублей

По делу о хищениях при поставках некачественной продукции для нужд Министерства обороны РФ, где обвиняемыми являются топ-менеджеры ОАО "Грязинский пищекомбинат", сумма ущерба составляет 1,3 миллиарда рублей.

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