Ущерб от растраты продукции для Министерства обороны Российской Федерации не был возмещен еще на 1,3 миллиарда рублей

По делу о хищениях при поставках некачественной продукции для нужд Министерства обороны РФ, где обвиняемыми являются топ-менеджеры ОАО "Грязинский пищекомбинат", сумма ущерба составляет 1,3 миллиарда рублей.
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