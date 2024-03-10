В Туве запустили второй котел на Шагонарской ТЭЦ после аварии

Второй котел ввели в эксплуатацию на Шагонарской ТЭЦ в Туве после аварии. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет, 46 многоквартирных домов подключили к теплоснабжению, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в соцсетях.
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