В Туве запустили второй котел на Шагонарской ТЭЦ после аварии

Второй котел ввели в эксплуатацию на Шагонарской ТЭЦ в Туве после аварии. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет, 46 многоквартирных домов подключили к теплоснабжению, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в соцсетях.