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Парламентская газета

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В Туве запустили второй котел на Шагонарской ТЭЦ после аварии

В Туве запустили второй котел на Шагонарской ТЭЦ после аварии

Второй котел ввели в эксплуатацию на Шагонарской ТЭЦ в Туве после аварии. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет, 46 многоквартирных домов подключили к теплоснабжению, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в соцсетях.

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