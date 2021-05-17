Сенатор Пушков раскритиковал слова Зеленского о взаимосвязи Европы и Украины

Парламентарий напомнил украинскому лидеру об истории континента. Пушков в своем Telegram-канале написал, что в период становления королевств и империй Украины просто не было, поскольку нынешние территории страны были частью других государств.
Парламентарий напомнил украинскому лидеру об истории континента. Пушков в своем Telegram-канале написал, что в период становления королевств и империй Украины просто не было, поскольку нынешние территории страны были частью других государств.
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