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Сенатор Пушков раскритиковал слова Зеленского о взаимосвязи Европы и Украины

Сенатор Пушков раскритиковал слова Зеленского о взаимосвязи Европы и Украины

Парламентарий напомнил украинскому лидеру об истории континента. Пушков в своем Telegram-канале написал, что в период становления королевств и империй Украины просто не было, поскольку нынешние территории страны были частью других государств.

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