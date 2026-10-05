Почти 85 тысяч орловских детей отдохнули летом

На отдых орловских детей потрачено 313,9 млн рублей.Почти 85 тыс. орловских детей организованно отдохнули этим летом, что соответствует уровню прошлого года, сообщили в обладминистрации.
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