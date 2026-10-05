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Орловские новости

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Почти 85 тысяч орловских детей отдохнули летом

Почти 85 тысяч орловских детей отдохнули летом

На отдых орловских детей потрачено 313,9 млн рублей.Почти 85 тыс. орловских детей организованно отдохнули этим летом, что соответствует уровню прошлого года, сообщили в обладминистрации.

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