Нижегородский бизнес-омбудсмен помог предпринимателю защитить его интересы в суде

В августе 2024 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области поступила жалоба предпринимателя по вопросам проверки, проведенной Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия.
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