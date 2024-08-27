Нижегородский бизнес-омбудсмен помог предпринимателю защитить его интересы в суде

В августе 2024 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области поступила жалоба предпринимателя по вопросам проверки, проведенной Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия.