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Живая Кубань

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В Калуге модули дата-центра «Яндекса» вышли из строя после атаки БПЛА. Чем это грозит пользователям?

В Калуге модули дата-центра «Яндекса» вышли из строя после атаки БПЛА. Чем это грозит пользователям?

В Калуге модули дата-центра «Яндекса» вышли из строя после атаки БПЛА. Чем это грозит пользователям?В Калуге после атаки беспилотников повреждена инфраструктура центра обработки данных «Яндекса».

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