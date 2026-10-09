В Калуге модули дата-центра «Яндекса» вышли из строя после атаки БПЛА. Чем это грозит пользователям?В Калуге после атаки беспилотников повреждена инфраструктура центра обработки данных «Яндекса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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