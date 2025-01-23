Полковник Арзанов: ВСУ 100 дней будут пытаться удерживать часть Курской области

ВСУ планируют удерживать контролируемую часть Курской области в течение 100 дней. Такое мнение выразил полковник запаса Левон Арзанов, член президиума общероссийской организации "Офицеры России", в интервью ТАСС.
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