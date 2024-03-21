Участники «Саянского марша» преодолели десятки километров горного пути

В Саянах прошли соревнования среди военных по горной подготовке. Бойцам приходилось не только преодолевать сложные участки на время, но и спускать с высоты условно раненых и даже искать погребенных под лавиной.
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