Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Участники «Саянского марша» преодолели десятки километров горного пути

Участники «Саянского марша» преодолели десятки километров горного пути

В Саянах прошли соревнования среди военных по горной подготовке. Бойцам приходилось не только преодолевать сложные участки на время, но и спускать с высоты условно раненых и даже искать погребенных под лавиной.

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