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Закон и Порядок

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  • Олег Егоров
    Мерзость !!! Это и есть истинное " лицо " капитализма,по пути которого с тупым упорством продолжаем идти. Сейчас пред...Жёстко, неполитко...
  • Виктор
    Зажрался Гена, слишком много государство ему дало, вот и возомнил о себе, как о гении которому можно что угодно говор..."Попугай" - корон...
  • Виктор
    Надо начинать с Минкульта, это ещё то либерастическое гнездо.И ещё сколько дерьма окопалось в театральной тусовке.Ещё одну российск...

По всей России нашим ребятам Z запрещают заселяться в отели. Отдали долг Родине и теперь никому не нужны? Требуем разбирательства

По всей России нашим ребятам Z запрещают заселяться в отели. Отдали долг Родине и теперь никому не нужны? Требуем разбирательства

Avia.pro - Новости В Ростовской Области Отказывают в Заселении нашим ребятам Z Согласно последним сообщениям, в Ростовской области произошли инциденты, связанные с отказом в заселении ребятам Z Российской Федерации в двух различных отелях.

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