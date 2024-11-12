В Госдуме призвали отменить шестидневную рабочую неделю

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов призвал сделать 28 декабря в текущем году выходным днём во избежание шестидневной рабочей недели в конце календарного года.
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