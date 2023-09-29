Американская исследовательская организация RAND, считающаяся аффилированной с оборонным ведомством и правительством США, провела новое исследование, в котором пришла к выводу, что на возможный удар Российской Федерации по силам Североатлантического альянса в рамках конфликта на Украине НАТО может отказаться от ответных действий.
RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России
Комментарии
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Андрей
по НАТО только ЯО ,тогда и отвечать им не придётся.😀
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13 час.
VG
Vasily Golov
Четвертый вариант заключается в том.что американская разведка с помощью БПЛА станет бесполезной.Российские умельцы создали небольшой БПЛА высотный.Он не заметен РЛС.Он прилетит в двигатель американцу.Потом ищите виновного. Планировать долго не сможет.Рухнет в море у берегов Турции или Румынии.
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12 час.
Дмитрий Гурин
Может пора провести наглядное испытание Посейдона, хватит для показухи и одного, хотя бы на том же злополучном атолле Бикини. Все равно там нет не то что людей а даже и животных.
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2 час.
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