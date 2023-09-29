RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России

по НАТО только ЯО ,тогда и отвечать им не придётся.😀

Четвертый вариант заключается в том.что американская разведка с помощью БПЛА станет бесполезной.Российские умельцы создали небольшой БПЛА высотный.Он не заметен РЛС.Он прилетит в двигатель американцу.Потом ищите виновного. Планировать долго не сможет.Рухнет в море у берегов Турции или Румынии.

Дмитрий Гурин

Может пора провести наглядное испытание Посейдона, хватит для показухи и одного, хотя бы на том же злополучном атолле Бикини. Все равно там нет не то что людей а даже и животных.