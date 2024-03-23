Врач дал 3 полезных совета, как до лета избавиться от жира на животе

Александр Умнов посоветовал отказаться от алкоголя, чтобы процесс похудения протекал быстрееЗначительная часть людей пытается сбросить вес, когда до наступления летних деньков осталось не так уж и много времени.
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