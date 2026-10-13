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Трамп обвинил хуситов в попытке поднять цены на нефть перед выборами в США

Трамп обвинил хуситов в попытке поднять цены на нефть перед выборами в США

www.globallookpress.com/Mikhail Kokhanc Президент США Дональд Трамп обвинил йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) в попытках спровоцировать рост цен на нефть перед промежуточными выборами в Соединенных Штатах.

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