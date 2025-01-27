Не последний срок для Лукашенко

Действующий президент выиграл самые спокойные в этом веке выборы в Белоруссии. Интрига на выборах президента Белоруссии была одна — наберет ли Александр Лукашенко голосов в процентах больше, чем Владимир Путин в России в прошлом году.
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