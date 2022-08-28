Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.