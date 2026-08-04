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«Сочи» подписал пробные контракты с Солянниковым и Кириллом Горбуновым

« Сочи » подписал пробные контракты с  Георгием Солянниковым и Кириллом Горбуновым. «Солянников провел минувший сезон в составе «Адмирала», где стал вторым бомбардиром-защитником и четвертым среди всех игроков по количеству голевых передач (16).

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