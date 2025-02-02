Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом победу над ХАМАС

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудит на предстоящей встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне победу над палестинским исламистским движением ХАМАС.
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