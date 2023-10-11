Ударит ли Россия по Украине тактическим ядерным зарядом

Политолог, историк, публицист, глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей и прокомментировал вероятность применения Россией тактического ядерного оружия в конфликте на Украине.
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