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Политический вестник

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Ударит ли Россия по Украине тактическим ядерным зарядом

Ударит ли Россия по Украине тактическим ядерным зарядом

Политолог, историк, публицист, глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей и прокомментировал вероятность применения Россией тактического ядерного оружия в конфликте на Украине.

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