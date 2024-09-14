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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Объявлена дата запуска в ранний доступ экшен-рогалика Wizard of Legend 2 от авторов C...

Объявлена дата запуска в ранний доступ экшен-рогалика Wizard of Legend 2 от авторов C...

Объявлена дата запуска в ранний доступ экшен-рогалика Wizard of Legend 2 от авторов Children of MortaСтудия Dead Mage, известная разработкой Children of Morta, анонсировала дату запуска в ранний доступ своего следующего проекта — экшен-рогалика Wizard of Legend 2.

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