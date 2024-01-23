Клуб «Удинезе» пожизненно запретил посещать матчи одному болельщику

Один из фанатов итальянского футбольного клуба «Удинезе» был пожизненно отстранен от посещения матчей за оскорбление темнокожего вратаря «Милана» Майка Меньяна, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Удине.
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