❗️🇷🇺Российская артиллерия и авиация регулярно вкатывает в землю ВСУшников вместе с укрытиями #ВСУ #Артиллерия #Авиаудар #Артудар #Украина.
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❗️🇷🇺Российская артиллерия и авиация регулярно вкатывает в землю ВСУшников вместе с укрытиями #ВСУ #Артиллерия #Авиаудар #Артудар #Украина.
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