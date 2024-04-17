Зеленский признал продвижение армии России и потребовал у Европы больше оружия

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский записал видеообращение к лидерам европейским стран, в котором признал продвижение российской армии на Украине и потребовал у союзников больше оружия.
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