Российские войска оставили пыль от завода в Харькове: Карта специальной военной операции на Украине на 26 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНочью российские войска продолжили массированную кампанию ударов по промышленной инфраструктуре противника.