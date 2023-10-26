Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту: главное за сутки

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. Россия и КНР наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту из-за отсутствия призыва к миру, на Украине допустили усиление мобилизации, а вблизи границы Польши с Белоруссией и Россией стартуют военные учинения.