Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту: главное за сутки

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. Россия и КНР наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту из-за отсутствия призыва к миру, на Украине допустили усиление мобилизации, а вблизи границы Польши с Белоруссией и Россией стартуют военные учинения.
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