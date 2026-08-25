В 11:00 на площадке Регионального информационно-аналитического центра состоится брифинг, посвященный профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии начала учебного года.
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В 11:00 на площадке Регионального информационно-аналитического центра состоится брифинг, посвященный профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии начала учебного года.
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