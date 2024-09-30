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Хабенский может сыграть Жириновского в новом сериале

Хабенский может сыграть Жириновского в новом сериале

Фильм расскажет о жизни политика с детства до становления лидером ЛДПР.Режиссер Сергей Снежкин планирует снять восьмисерийный фильм о Владимире Жириновском, он уже выбрал актера на главную роль — Константина Хабенского.

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