Топ-5 государств для выживания при глобальных катастрофах. Куда ехать, чтобы спастись?Какая территория на Земле сможет стать последним прибежищем, если мир рухнет под давлением природных или техногенных катаклизмов? Авторы научной работы, представленной в издании Global Challenges, решили ранжировать страны по степени их готовности к экстремальным сценариям.