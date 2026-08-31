Топ-5 государств для выживания при глобальных катастрофах. Куда ехать, чтобы спастись?Какая территория на Земле сможет стать последним прибежищем, если мир рухнет под давлением природных или техногенных катаклизмов? Авторы научной работы, представленной в издании Global Challenges, решили ранжировать страны по степени их готовности к экстремальным сценариям.
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