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Царьград

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Цены на нефть Brent достигли 92,2 доллара за баррель 1 сентября

Цены на нефть Brent достигли 92,2 доллара за баррель 1 сентября

1 сентября цены на нефть Brent выросли до 92,2 доллара за баррель из-за обмена ракетными ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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